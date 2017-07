Boxe - News

Golovkin et Alvarez se sont mis d'accord

Le Kazakh Gennady Golovkin remettra en jeu ses titres WBA et IBF des moyens, mais pas le titre WBC de la catégorie, contre le Mexicain Saul Alvarez lors de leur combat très attendu le 16 septembre à Las Vegas (Nevada), ont annoncé vendredi leurs promoteurs. Golovkin a ainsi accédé à la demande de Salvarez qui ne souhaitait pas combattre pour le titre WBC qu'il avait détenu entre 2015 et 2016, avant de l'abandonner pour changer de catégories et passer brièvement chez les super-welters.



Agé de 27 ans, Alvarez, surnommé "Canelo" en référence à sa chevelure rousse, affiche à son palmarès 49 victoires, dont 34 avant la limite, pour une défaite et un nul. Golovkin, surnommé "GGG", est toujours invaincu à 35 ans depuis ses débuts professionnels avec 37 victoires, dont 33 avant la limite.