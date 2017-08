Boxe - News

Combien de temps Mayweather tiendra-t-il ?

L'Irlandais Conor McGregor fait monter la pression avant son combat face à l'Américain Floyd Mayweather le 26 août à Las Vegas. Il assure que Mayweather ne tiendra pas "deux rounds". "Surtout avec des gants de huit onces, je ne pense pas qu'il tiendra jusqu'au deuxième round", a asséné mercredi la star des arts martiaux mixtes (MMA). Les deux hommes ont été autorisés à utiliser des gants plus légers que ceux de dix onces en usage dans les combats professionnels de boxe anglaise. "Je ne veux pas que les gens disent: +Oh, il a eu de la chance sur ce coup+ et tout ça. Une partie de moi espère qu'il durera, comme ça je pourrai montrer mes qualités et le démonter", a continué McGregor.