Shipulin devant Fourcade

Le Russe Anton Shipulin a remporté vendredi l'individuel d'Anterselva, empêchant le Français Martin Fourcade, incontestable leader de la Coupe du monde de biathlon et 2e de la course, de signer une 11e victoire en 14 épreuves cette saison et de battre son record personnel. L'Ukrainien Sergei Semenov a terminé 3e.



Le Français monte tout de même pour la 13e fois sur le podium (10 victoires, une fois 2e, deux fois 3e) et reste intouchable en tête du classement général avec 284 points d'avance sur son nouveau dauphin, Shipulin, soit l'équivalent de près de cinq courses, ce qui le rapproche de plus en plus d'un sixième sacre d'affilée, du jamais vu en biathlon. Il reste à deux unités du record du légendaire Norvégien Ole-Einar Bjoerndalen, vainqueur de 12 épreuves en 2004-2005.