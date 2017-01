Sans Fourcade, la France termine 7

L'Allemagne a remporté samedi le relais hommes de la Coupe du monde de biathlon à Anterselva (Italie) en devançant au sprint et à la photo-finish la Norvège. La France, longtemps à la lutte pour le podium, a échoué à une frustrante 7e place sans son chef de file Martin Fourcade.



Tout s'est joué au cours d'un dernier duel de folie entre Simon Schempp et Emil Svendsen, l'Allemand dominant in extremis le Norvégien sur la ligne d'arrivée. Le quatuor allemand (Lesser, Doll, Peiffer, Schempp) a ainsi terrassé la Norvège (Birkeland, L'Abee-Lund, Boe, Svendsen), championne du monde en titre et tenante de la Coupe du monde de la spécialité, la Russie (Tsvetkov, Garanichev, Malyshko, Babikov), pourtant privée d'Anton Shipulin, victorieux de l'individuel vendredi et dauphin de Fourcade au classement général de la Coupe du monde, terminant 3e.



Les Français (Simon Fourcade, Claude, Desthieux, Fillon-Maillet) ont eux été tout près d'accrocher un podium. Mais Quentin Fillon-Maillet a totalement craqué lors de son ultime passage sur le pas de tir avec quatre fautes fatales et les Bleus ont dû se contenter de la 7e place.