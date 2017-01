Première contre performance de la saison pour Fourcade

Martin Fourcade débute moins bien 2017 qu'il avait terminé 2016: huitième du sprint d'Oberhof (Allemagne) après trois fautes au tir jeudi, il n'est pas monté sur le podium pour la première fois de la saison, la victoire revenant à l'Autrichien Julian Eberhard.



C'est seulement la deuxième course individuelle de l'hiver qui échappe au Français, après la poursuite d'Ostersund (Suède), dont il avait terminé troisième lors de l'étape inaugurale de la Coupe du monde début décembre.



Fourcade limite toutefois la casse au classement général. Son premier poursuivant, le Russe Anton Shipulin s'est classé hors du top 20 (24e, 3 fautes) et le Norvégien Johannes Thingnes Boe, fiévreux au réveil et "problablement grippé" selon son entraîneur de tir Siegfried Mazet, a renoncé à l'étape allemande, à un mois des Mondiaux-2017 à Hochfilzen (9-19 février), en Autriche. Le double champion olympique compte désormais 175 points d'avance sur Shipulin et près de 200 sur le cadet des frères Boe.