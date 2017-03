Martin Fourcade ne pense pas à l'après

Continuera, continuera pas ? Martin Fourcade décidera après les Jeux olympiques de Pyeongchang, dans un peu plus d'un an, s'il poursuit ou non sa carrière.

"Je déciderai après les Jeux si je poursuis ma carrière, si je repars pour un an, deux ou quatre jusqu'aux jeux de Pékin", a-t-il répondu après avoir été interrogé sur son avenir. Sa course samedi sur la piste des prochains JO, en plus d'égaler le nombre de victoires en Coupe du monde sur une saison (12) de l'autre légende de son sport Ole Einar Bjoerndalen, lui a permis d'engranger de précieux renseignements. "La piste de 2,5 km ne fait pas d'énormes écarts, le stand de tir est assez challengeant (difficile à maîtriser ndlr). On a vu qu'avec du vent il pouvait être assez dur, et dans des conditions calmes comme aujourd'hui la moindre erreur coûte très cher", a analysé le double médaillé d'or de Sotchi. "On voit que sur les poursuites, les vainqueurs dames et hommes sont tous les deux à 20/20 au tir. Donc au niveau du tir, il faudra être irréprochable", pronostique le Français, qui a empoché en Corée du Sud le sixième gros Globe de cristal de sa carrière. "J'étais venu ici pour prendre des repères mais j'en repars avec la certitude que le titre olympique sera plus dur que jamais à aller chercher", dit-il.