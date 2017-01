Marie Dorin-Habert inspirée par Fourcade

Marie Dorin-Habert remporte la poursuite de Oberhof, en Allemagne. Elle signe ainsi sa 2e victoire de la saison, en devançant la Tchèque Gabriela Koukalova et la Finlandaise Kaisa Makarainen. La Française est sortie victorieuse d'une lutte au couteau contre Koukalova, partie en tête après sa victoire la veille sur le sprint, et Makarainen. "J'ai été bien inspirée par Martin (Fourcade), a réagi la Française. Je n'ai pas été très tactique dans ma course... Sur deux tours, il y a Kaisa (Makarainen) qui est passée derrière moi dans le plat, donc je me suis pris le vent dans le nez, je me suis dit +tant pis, de toute façon, je ne vais pas arrêter de skier pour qu'elle passe devant (...) Je me suis juste dit au tir +envoie, envoie, car si tu tardes trop, tu vas avoir les jambes qui tremblent et après le vent, ça sera le même donc+..."



Grâce à cette 2e place, Koukalova ravit le maillot jaune de leader de la Coupe du monde à l'Allemande Laura Dahlmeier.