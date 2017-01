Les Françaises deuxièmes en relais





Les relais se suivent et se ressemblent chez les dames : l'Allemagne a signé dimanche à Anterselva sa 3e victoire en autant d'épreuves disputées cette saison en Coupe du monde de biathlon, en dominant pour la 3e fois la France (Chevalier, Braisaz, Bescond, Dorin), abonnée à la 2e place, et l'Italie.



Les Allemandes, tenantes de la Coupe du monde de la spécialité, réalisent ainsi le Grand Chelem dans la station germanophone du Tyrol italien après les succès de Laura Dahlmeier, leader du classement général, dans l'individuel (jeudi) et de Nadine Horchler dans la mass start (samedi).