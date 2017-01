Le relais français passe à côté

La Norvège a remporté le relais 4x7,5 km hommes disputé mercredi à Ruhpolding et comptant pour la Coupe du monde de biathlon, la France n'ayant terminé que 9e, plombée par la piètre prestation de Simon Fourcade. Les Norvégiens (Bjoerndalen, Christiansen, L'Abee-Lund, Svendsen) ont devancé la Russie et l'Allemagne, auteur d'un retour splendide après la décevante sortie d'Erik Lesser.



La France, qui avait gagné le premier relais de la saison à Pokljuka (Slovénie), son premier succès dans cette spécialité depuis trois ans, est passée totalement à côté de la course, victime d'un premier relais catastrophique de Simon Fourcade. De retour à la compétition après une toxoplasmose, le doyen des Bleus (32 ans) accusait un retard de près de deux minutes (1:51.3) à l'issue de son passage. La tâche des trois autres relayeurs français (Jean-Guillaume Beatrix, Quentin Fillon-Maillet, Martin Fourcade) est dès lors devenue impossible et les Bleus ont bouclé le relais avec 1 minute et 45 secondes de retard.



Ce n'est que la 2e fois que Martin Fourcade ne monte pas sur le podium cette saison en 14 courses disputées, aussi bien en individuel qu'en relais.