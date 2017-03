Laukkanen réussit le doublé

La Finlandaise Mari Laukkanen, déjà vainqueur du sprint la veille, a fait coup double samedi en s'offrant la poursuite d'Oslo, et au terme de laquelle l'Allemande Laura Dahlmeier s'est emparée du petit globe de la spécialité. Un trophée de plus pour la reine de la saison, lauréate du classement général de la Coupe du monde à 23 ans et quintuple médaillée d'or des Mondiaux en février.



Laukkanen, auteur d'une petite faute au tir, a devancé la Tchèque Gabriela Koukalova et la jeune Française Justine Braisaz (20 ans), 2e vendredi et qui boucle ainsi la saison sur les chapeaux de roue.