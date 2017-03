Koukalova remporte le Petit Globe

La Norvégienne Tiril Eckhoff a remporté dimanche devant son public la mass start d'Oslo, dernière course de la Coupe du monde de biathlon dames, la Tchèque Gabriela Koukalova s'adjugeant le Petit Globe de la spécialité.



Avec une seule faute au tir, Eckhoff a devancé Koukalova et la Finlandaise Kaisa Makarainen pour signer son 2e succès cette saison.



Vainqueur du classement général de la Coupe du monde, de l'individuel et de la poursuite, et quintuple championne du monde en février, la reine de la saison, l'Allemande Laura Dahlmeier, seulement 9e dimanche, a en revanche laissé échapper le Petit Globe de la mass start au profit de Koukalova, déjà lauréate de celui du sprint.