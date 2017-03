Fourcade battu par Shipulin

Anton Shipulin s'impose lors de la poursuite d'Oslo devant Martin Fourcade et le Norvégien Johannes Boe, vainqueur la veille du sprint. Sur les 25 courses disputées cet hiver, le Français a fini à 21 reprises parmi les trois premiers.



Après avoir délogé des tablettes le Norvégien Ole Einar Bjoerndalen et ses 12 victoires en un seul exercice, il ne lui reste plus qu'une opportunité, la mass start dimanche, pour inscrire une 14e épreuve à son palmarès de la saison et égaler ainsi le record de la Suédoise Magdalena Forsberg. Il tentera aussi d'y ajouter un 20e Petit Globe record, celui de la mass start, ce qui lui permettrait de dépasser, là aussi, Bjoerndalen. Au classement de la spécialité, il compte 22 points de retard sur l'Allemand Simon Schempp. Il s'est d'ores et déjà adjugé cette saison les Petits Globes de l'individuel, du sprint et de la poursuite.