Encore une victoire pour Fourcade

Martin Fourcade enfile les victoires comme des perles, cette saison en Coupe du monde de biathlon.

Le Français Martin Fourcade a remporté dimanche la mass start disputée à Nove Mesto et comptant pour la Coupe du monde de biathlon, signant sa 7e victoire en 8 courses individuelles depuis le début de la saison. Le double champion olympique réussit également son 2e triplé (sprint-poursuite-mass start) d'affilée après celui de la semaine dernière à Pokljuka. Si on comptabilise ses succès sur le relais simple mixte (à Östersund) et le relais (à Pokljuka), Martin Fourcade en est à neuf premières places sur dix possibles !



Dimanche, Fourcade a devancé l'Allemand Simon Schempp et le Russe Anton Babikov pour signer la 56e victoire de sa carrière (54+2 titres olympiques) et accentue encore son avance en tête du classement général de la Coupe du monde.