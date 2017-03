Anaïs Bescond sur le podium

Sans rivale sur le circuit mondial, l'Allemande Laura Dahlmeier remporte la poursuite de Pyeongchang (Corée du Sud), renforçant sa position de leader de la Coupe du monde, au terme d'une course dont Anaïs Bescond a pris la troisième place.



Sur la piste qui accueillera les jeux Olympiques 2018, Dahlmeier, sans faute au tir (20 cibles sur 20) a devancé la Finlandaise Kaisa Makarainen, actuelle troisième de la Coupe du monde. Bescond s'était élancée en 8e position. Elle a refait son retard petit à petit (19/20 au tir), pour arriver au quatrième et dernier tir en même temps que le groupe qui se disputait la deuxième place. Sans faute, elle est repartie juste devant Makarainen, mais la Finlandaise, plus puissante sur les skis, a réussi à la lâcher dans la dernière difficulté avant l'arrivée.