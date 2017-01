Victoire de Koukalova

La Tchèque Gabriela Koukalova a conforté sa place de leader du classement général de la Coupe du monde en s'imposant lors de la mass start d'Oberhof, alors que les Françaises ont déçu. Handicapées par de nombreuses fautes au tir, elles ont raté leur sortie : Marie Dorin a terminé 14e, Justine Braisaz 19e, Anaïs Chevalier 23e, Célia Aymonier 24e et Anaïs Bescond 26e.



Koukalova a été impériale au tir (sans faute) et sur les skis pour signer sa 4e victoire de la saison. La Tchèque a devancé l'Allemande Laura Dahlmeier et sa compatriote Eva Puskarcikova.