Nouveau podium pour Anaïs Chevalier, Dahlmeier intouchable

La Française Anaïs Chevalier a terminé troisième du sprint de Pyeongchang comptant pour la Coupe du monde de biathlon, remporté par l’Allemande Laura Dahlmeier, intouchable cette saison.



Leader de la Coupe du monde de biathlon cette année et grande gagnante des Mondiaux de Hochfilzen le mois dernier (6 médailles dont 5 en or), l'Allemande Laura Dahlmeier a une nouvelle fois prouver sa domination en remportant le sprint de Pyeongchang en Corée du Sud. Elle a devancé la Norvégienne Tiril Eckhoff de 8,4 secondes et Anaïs Chevalier de 41,6 secondes. Les trois biathlètes ont été remarquables au tir (10/10) sur la piste qui accueillera les Jeux Olympiques 2020.





Anaïs Chevalier réalise son cinquième podium de la saison – le deuxième de l'année – et confirme sa médaille de bronze des Mondiaux de février. La Tchèque Gabriela Koukalova, deuxième du classement général à 86 points de Laura Dahlmeier, termine à la 21ème position.



Les Françaises Anaïs Bescond et Justine Braisaz arrivent 8ème et 10ème du sprint. La biathlète française la plus titrée, Marie Dorin-Habert, bien partie en début de course, a quant à elle été contrainte d'abandonner car victime d'un malaise. Elle conserve cependant sa 4ème place au classement général de la Coupe du monde.