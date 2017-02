Record pour le biathlon sur la chaîne L'Equipe

La diffusion de la poursuite dimanche lors des Championnats du monde de biathlon a établi un record historique pour le biathlon sur La Chaîne L'Equipe avec 1,2 million de téléspectateurs entre 15h et 15h32. Soit la 2e meilleure audience historique de la chaîne ! Pendant la course, la chaîne se classe 3e chaîne nationale (derrière TF1 et M6) et réalise un pic d'audience à 1,5 million de téléspectateurs à 15h3 selon Mediamat - Mediametrie.



La veille, samedi 11 février, le sprint hommes avait été regardé par 950.000 téléspectateurs avec un pic d'audience à 1.086.000 téléspectateurs.