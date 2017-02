Le sprint cartonne sur Eurosport

Après un démarrage exceptionnel jeudi, Eurosport continue d'afficher d'excellentes performances autour des Championnats du monde de biathlon à Hochfilzen, en Autriche. Samedi devant le sprint hommes (course sur laquelle Martin Fourcade a décroché une médaille de bronze), ce sont près de 292.000 téléspectateurs qui ont suivi la course. Enregistrant une progression de 79% par rapport à la même course lors de Mondiaux d'Oslo l'an dernier, il s'agit de la meilleure audience biathlon pour Eurosport depuis les Mondiaux à Kontiolahti en 2015.