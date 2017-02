Le relais sur le podium

1,1 million de téléspectateurs ont suivi samedi après-midi le relais masculin des Championnats du monde de biathlon, avec 2,1% de part d'audience entre 12h et 13h25. Deuxième meilleure journée historique pour la chaîne L'Equipe. Pendant la course, la chaine atteint 11,2% de part d'audience soit la 2e chaine nationale derrière TF1, et réalise un pic d'audience à 1,3 million de téléspectateurs à 15h49.