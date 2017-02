L'impératrice Dahlmeier

L'Allemande Laura Dahlmeier entre dans les annales du biathlon en devenant dimanche à Hochfilzen la première à rafler cinq médailles d'or dans des championnats du monde après son sacre sur la mass start. Un record hommes et femmes confondues.

Seul le sprint, remporté par la Tchèque Gabriela Koukalova et dont elle a tout de même glané l'argent, aura échappé à la boulimie de l'Allemande, victorieuse du relais mixte, de la poursuite, de l'individuel et du relais dames avant une ultime démonstration sur la mass start où elle a fini par faire craquer les autres cadors du circuit. Signe de son incroyable régularité, il s'agit de sa 11e médaille de rang dans des Mondiaux !



Dimanche, l'affrontement aura été royal, avec un quatuor de choc Dahlmeier, Koukalova, Susan Dunklee et Marie Dorin en tête lors du dernier passage au tir. Dorin et Koukalova ont craqué les premières, laissant Dahlmeier et Dunklee en découdre pour le titre. Mais l'Américaine n'a rien pu faire face à la puissance de l'Allemande qui l'a déposée pour entrer définitivement dans la légende de son sport. A 23 ans, Laura Dahlmeier a peut-être entamé un règne parti pour durer plusieurs années.