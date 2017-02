Simon Fourcade exclu du groupe !

Le doyen de l'équipe de France de biathlon Simon Fourcade (32 ans), en grande difficulté depuis le début des Mondiaux-2017, sera remplacé par le jeune Fabien Claude (22 ans) pour la suite de la compétition, a-t-on appris lundi auprès de l'encadrement. Fabien Claude s'élancera ainsi dès jeudi lors de l'individuel 20 km après les trois jours de repos prévus pour les hommes.



"Simon Fourcade n'est pas suffisamment dans le coup, il a fini 85e du sprint, on attend autre chose d'un athlète de son âge. Il n'est pas en capacité de réaliser quelque chose et on préfère lancer le petit jeune", a expliqué à l'AFP l'entraîneur de l'équipe de France Stéphane Bouthiaux.