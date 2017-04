Berkani draftée par Minnesota

La meneuse française Lisa Berkani a été sélectionnée à 19 ans par Minnesota, l'une des meilleures équipes du Championnat professionel américain (WNBA) lors de la Draft 2017, jeudi. Minnesota a remporté le titre WNBA à trois reprises, en 2011, 2013 et 2015 et a disputé, et perdu, la finale 2016 contre les Los Angeles Sparks.



Berkani a été choisie lors du 2e tour de la Draft. Elle évolue à Mondeville, en Ligue féminine, et tourne à des moyennes de 12,4 points et 3,8 passes décisives par match cette saison.



La saison 2017 de la WNBA débute le 13 mai, mais Berkani ne devrait pas rejoindre le Lynx dès cette saison. A terme, elle travaillera avec James Wade, nouvel entraîneur-adjoint de l'équipe, qui connaît bien le basket féminin français pour avoir fait partie de l'encadrement du club de Lattes Montpellier. Il est aussi l'époux de l'ancienne internationale française Edwige Lawson-Wade.