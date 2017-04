Basket - News

Villeneuve d’Ascq et Charleville qualifiés pour les demies

Villeneuve d’Ascq et Charleville se sont qualifiés pour le dernier carré de la Ligue Féminine de Basketball (LFB) à l’issue des quarts de finale retour des play-offs disputés le week-end dernier. Basket Landes, Bourges, Lattes Montpellier et Hainaut vont devoir passer par les matchs d’appui pour se départager.

Charleville-Mézières et Villeneuve d'Ascq, respectivement 2ème et 3ème de la saison régulière, ont décroché leur ticket pour le dernier carré de la Ligue Féminine de Basket (LFB) à l'issue des matchs retour des quarts de finale ce week-end. Les Carolomacériennes se sont imposées 76 à 52 à Nantes après avoir remporté le match aller sur un score tout aussi large (89-68).



Les Guerrières de Villeneuve d'Ascq, quant à elles, ont éliminé Mondeville en s'imposant 82-76 à domicile le 1er avril et 81 à 68 à l'extérieur le week-end dernier.



Il faudra cependant attendre encore un peu pour connaître les deux autres finalistes de la LFB. En effet, après avoir perdu d'un seul point à l'aller contre les tenantes en titre de Lattes-Montpellier (76-75), Hainaut a renversé la tendance sur son terrain en s'imposant 72 à 70.



Le quart de finale Basket Landes/Bourges, qui opposait Céline Dumerc à ses anciennes co-équipières des Tangos, s'est également terminé sur un nul. Défaites 78 à 65 la semaine dernière à Bourges, les Landaises ont su rectifier le tir à domicile (74-68), prolongeant ainsi le choc le plus attendu de ces play-offs.



Les matchs d'appui Bourges/Basket Landes (vendredi 14 avril, 20h00) et Lattes-Montpellier/Hainaut (mercredi 19 avril, 20h00) permettront de déterminer les deux autres équipes à intégrer le dernier carré du basket tricolore.



VIA WOMENSPORTS