Un maillot olympique de Jordan s'arrache aux enchères

Un maillot de l'équipe des Etats-Unis porté par Michael Jordan lors des jeux Olympiques 1984 de Los Angeles a été adjugé 273.904 dollars (244.606 euros) jeudi lors d'une vente aux enchères en ligne, selon la maison d'enchères Grey Channel Auctions.



Selon Grey Channel Auctions, il s'agirait du prix de vente le plus important pour un maillot de basket, dépassant les 190.414 dollars dépensés en 2011 pour acheter un maillot du légendaire Julius Irving. Jordan a porté ce maillot rouge frappé du logo USA et du numéro 9 lors du tournoi olympique des Jeux de Los Angeles que l'équipe des Etats-Unis a dominé avec huit victoires.



Il y a deux semaines, une paire de baskets portées par Jordan lors de la finale de ces mêmes JO 1984, avait été adjugée 190.372 dollars. Elles portaient la signature du futur sextuple champion NBA qui les avaient offertes après le match à un ramasseur de ballons.



Inégalable Babe Ruth

Le record pour un maillot de sport a été établi en 2012 avec 4,4 millions de dollars pour celui des New York Yankees porté en 1920 par le légendaire joueur de baseball, Babe Ruth.