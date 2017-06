Dupraz nommé à Lille

L'entraîneur Jean-Marc Dupraz, champion de France avec Limoges en 2014, vient de s'engager pour deux saisons avec le Lille Métropole Basket (LMBC), pensionnaire de Pro B.



Dupraz, qui a traversé une épreuve personnelle avec le décès de son épouse, n'avait plus entraîné au plus haut niveau depuis avril 2015 et son débarquement par le CSP Limoges. Il remplace l'entraîneur serbe Neno Asceric, ancien sélectionneur de l'équipe d'Autriche, qui a signé pour deux ans avec Nantes (Pro B). Ancien entraîneur de Levallois et consultant pour SFR Sport, il arrive à Lille pour permettre au club "de franchir un pallier supplémentaire sur le plan sportif", indique le LMBC.



Troisième de la saison régulière de Pro B, Lille a été éliminé cette saison en quarts de finale des play-offs d'accession à la Pro A par Evreux.