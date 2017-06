Boulazac retrouve la Pro A

Boulazac a battu Nantes sur le fil (63-60), dimanche à domicile, en match d'appui de la finale d'accession en ProA, et retrouvera l'élite la saison prochaine, quatre ans après l'avoir quittée.

Le BBD de l'ancien sélectionneur des Bleus Claude Bergeaud avait nettement remporté la première manche le 12 juin dernier 79-64 avant de chuter de justesse à Nantes 66-65 trois jours plus tard.



Quatrième de la saison régulière, le club périgourdin avait battu au cours des play-offs Le Havre en quarts de finale et Evreux en demies.



Boulazac accompagne ainsi en ProA Bourg-en-Bresse, qui était déjà assuré de monter au bénéfice de sa première place à l'issue de la saison régulière. Nancy et Orléans font le voyage inverse.