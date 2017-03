Villeurbanne reste qualifiable

Après trois défaites consécutives, Villeurbanne a renoué avec le succès en Pro A en s'imposant sur le parquet du Paris-Levallois (86-70), samedi lors de la 21e journée. Le champion de France en titre reste dans le wagon des play-offs, à la huitième place, la dernière qualificative pour la seconde phase.























Paris-Levallois, toujours en course pour accéder à la deuxième phase, voit quant à lui sa série de victoires consécutives s'arrêter à trois et est désormais sous la menace d'un retour de ses poursuivants Strasbourg et Gravelines, respectivement sixième et septième du classement. Avec cette dix-septième défaite, Nancy rate une opportunité de réduire l'écart (deux succès) avec l'avant-dernier Orléans, vaincu au Mans (64-71). Le MSB a mis fin à une série de quatre défaites de rang et reste neuvième à une longueur de la zone de qualification pour les play-offs.



Grâce à son succès logique contre Hyères-Toulon (85-70), Pau-Orthez a pris provisoirement seul la deuxième place en attendant le choc au sommet dimanche entre Chalon-sur-Saône (3e) et le leader Monaco.