Villeurbanne et Gravelines en route vers Disney

On connaît deux qualifié de plus pour la Leaders Cup. Villeurbanne et Gravelines décrochent leur ticket samedi lors de la 17e journée de Pro A, grâce à leur succès à Orléans (69-52) et au Mans (81-71), alors que les Manseaux sont désormais en ballottage défavorable.

Avant cette dernière journée de la phase aller de ProA, seuls Monaco, Chalon-sur-Saône, Pau-Orthez et Nanterre avaient assuré leur présence à Disney. Vendredi, Paris-Levallois s'était incliné à Hyères-Toulon (70-65), mais avait assuré son billet pour la Leaders Cup grâce à sa différence de points marqués.



Samedi, deux des trois derniers billets encore à prendre ont été pris par l'Asvel et le BCM, tous les deux avec un bilan de 10 victoires pour 7 défaites. Le Mans, qui détient avec 13 participations, le record de présence à la Leaders Cup, se retrouve désormais sur un siège éjectable. Une victoire de Strasbourg lundi soir dans son Hall Rhenus Sport contre Châlons-Reims, et la SIG, finaliste de la Leaders Cup et de la Pro A la saison passée, ira à Disney du 17 au 19 février.



Résultats

Vendredi

Le Portel - Antibes 67 - 75

Hyères-Toulon - Paris-Levallois 70 - 65

Samedi

Chalon-sur-Saône - Dijon 95 - 83

Le Mans - Gravelines 71 - 81

Nancy - Pau-Orthez 69 - 78

Nanterre - Cholet 86 - 57

Orléans - Villeurbanne 52 - 69

Dimanche

(19h00) Limoges - Monaco

Lundi

(20h30) Strasbourg - Châlons-Reims