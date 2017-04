Villeurbanne doit réagir face à Dijon

C'est un week-end important pour l'ASVEL qui doit réagir, après trois défaites lors des quatre derniers matchs, samedi face à Dijon (28e journée). Un choc aura lieu dimanche entre Pau, 3e, et Monaco, leader du championnat.

Un week-end pour réagir, l'ASVEL n'a pas le droit à l'erreur samedi face à Dijon et doit absolument gagner pour retrouver un second souffle dans ce championnat. Ce match comptant pour la 28e journée de Pro A, va permettre de passer à autre chose après la défaite mardi face au promu, le Portel (58-82). Depuis, la "Green Team" a quitté le TOP 08, qualificatif pour les play-offs. 9e à une longueur de cette 8e place, c'est dire si le match face à Dijon est important.



A 7 journées de la fin du championnat, l'ASVEL a encore le remps pour arriver à cette 8e place mais les erreurs sont désormais interdites. Face à Dijon, 12e du championnat, une victoire serait une rampe de lancement parfaite pour la fin du championnat et pourrait redonner confiance aux Rhodaniens. Mais une nouvelle défaite samedi et le club de Tony Parker pourrait être dépassé par Limoges qui compte le même nombre de victoires. Cette 28e journée de Pro A s'achèvera dimanche soir avec le choc entre Pau-Orthez, 3e, et Monaco, leader et déjà qualifié pour les play-offs.



NICOLAS PELLETIER







Le programme du week-end :

Vendredi

Antibes - Châlons-Reims : 82-69



Samedi

(18h30) Limoges - Le Mans

(20h00) Chalon-sur-Saône - Le Portel

(20h00) Gravelines - Nancy

(20h00) Villeurbanne - Dijon

(20h00) Orléans - Nanterre

(20h00) Paris-Levallois - Hyères-Toulon

(20h00) Strasbourg - Cholet



Dimanche

(18h30) Pau-Orthez -Monaco