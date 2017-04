Strasbourg est en grande forme, Monaco toujours aussi intraitable

Fin de la 28e journée de Pro A ce week-end. Comme chaque semaine, les leaders ont répondu présent, tout comme le champion de France en titre, l'ASVEL. Orléans s'enfonce dangereusement en bas de classement.

L'ASVEL a eu très chaud. Les hommes de JD Jackson s'imposent d'un seul petit point face à l'adversaire Dijonnais. Monaco a une fois de plus montrer qui était le patron avec une victoire sur Pau. Strasbourg talonne la Roca Team avec un succès face à Cholet. Le Portel n'a rien pu faire face à Châlon-sur-Saône. Enfin Nanterre gagne une nouvelle fois et enfonce un peu plus Orléans.



Résultats de la 22e journée

Antibes - Châlons-Reims 82-69

Limoges - Le Mans 79-68

Strasbourg - Cholet 85-68

Paris - Hyères-Toulon 88-84

Orléans - Nanterre 86-92

ASVEL - Dijon 74-73

Gravelines - Nancy 72-83

Châlon-sur-Saône - Le Portel 83-76

Pau - Monaco 73-85



Classement PRO A :

1. Monaco

2. Chalon/Saône

3. Strasbourg

4. Nanterre

5. Pau-Lacq-Orthez

6. Paris-Levallois

7. Gravelines-Dunkerque

8. Le Portel

9. Lyon-Villeurbanne

10. Limoges

11. Le Mans

12. Hyères-Toulon

13. Dijon

14. Cholet

15. Antibes

16. Châlons-Reims

17. Orléans

18. Nancy



