Strasbourg égalise

Strasbourg a arraché la victoire (68-64) sur le parquet de Villeurbanne et aura le droit de disputer à domicile un match décisif en demi-finale de Pro A. La SIG égalise à deux victoires partout dans la série et jouera sa place en finale -la cinquième consécutive- vendredi dans son Rhénus.





Côte strasbourgeois, c'est Jérémy Leloup qui s'est révélé avec 11 points et un volume de jeu impressionnant dans le money-time, avec des rebonds tant offensifs (2) que défensifs (2) au meilleur moment et des passes lumineuses qui ont permis aux Strasbourgeois de renverser une partie mal embarquée et un retard de 12 points en cours de troisième quart-temps.



Pour l'Asvel, Livo Jean-Charles, qui avait à lui seul offert le match N.1 de la série, a flanché dans les dernières minutes, ratant un panier tout fait à trente secondes, puis a redonné la balle aux Strasbourgeois vingt secondes plus tard. L'Asvel, sous les yeux de son président, la star du basket français Tony Parker a eu pendant près d'une demi-heure les deux pieds en finale du Championnat de France pour défendre son titre. Mais l'abnégation des Strasbourgeois dans le dernier quart-temps a eu raison de Villeurbannais qui n'y arrivent décidément pas à domicile cette saison: une seule victoire contre un top 8 en saison régulière et désormais trois défaites en trois matches de play-offs dans son Astroballe.



Les Alsaciens, qui sont encore traumatisés de la défaite contre Villeurbanne en finale de la ProA la saison passée après avoir menée 2 à 0, pourraient ainsi prendre leur revanche et coiffer l'Asvel au poteau.



Réponse vendredi soir au Rhénus, où la finale 2016 sera dans tous les esprits, ceux des joueurs mais aussi des spectateurs alsaciens.



Le papier d'avant-match

Match capital pour les deux équipes ce soir du côté de l'Astroballe avec l'ASVEL qui rencontre la SIG de Strasbourg. Les Villeurbannais sont en forme mais connaissent un problème depuis le début de ces Playoffs.



En effet, ils n'ont pour le moment pas gagné de matchs à domicile. Leurs 4 succès ont tous été acquis à l'extérieur face à Monaco et Strasbourg. Ce soir ils reçoivent et seraient bien inspirés de ne pas perdre cette rencontre et devoir jouer un dernier match dans un Rhénus plein à craquer. Côté Strasbourgeois, la donne est simple, il faut gagner pour se qualifier.



A commencer par ce soir où les hommes de Vincent Collet vont tenter de réaliser la même performance qu'il y a deux jours où ils avaient battu leur adversaire. La SIG est dos au mur et pourra mettre la pression sur une Green Team beaucoup plus forte à l'extérieur. Pour les Rhodaniens, ce match est un véritable défi pour aller défendre son titre en finale face à Chalon ou Paris-Levallois dans quelques jours.



Côté Alsacien, le coach Vincent Collet est surpris par le nombre de victoires à l'extérieur comme il l'a dit en conférence de presse après le match 3: "C'est quand même bizarre de voir autant de victoires à l'extérieur dans ces Playoffs. D'autant plus que comme ce soir, les ambiances sont assez énormes. Après, je dois avouer qu'à 12-2 pour eux au début, j'ai eu peur que mon équipe ne soit pas au rendez-vous Mais je trouve que l'on a été globalement plus intelligent que sur les deux premiers matchs. Pour nous, rien n'a changé, le match de mardi reste fatal. Et il faudra avoir la même attitude pour essayer de refaire pareil".



Une équipe qui croit dure comme fer à un retour. Pour l'ASVEL il faudra reprendre l'opération commando et tenter de rejoindre une nouvelle finale.







Greg Zerbone