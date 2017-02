Pour carnaval, Gravelines-Dunkerque ose tout

À l'occasion du carnaval de Dunkerque, les joueurs du BCM Gravelines-Dunkerque porteront leur maillot spécial les 4 et 12 février contre Dijon et l'ASVEL. Un drôle de défi.



Pour la quatrième année, le BCM Gravelines-Dunkerque sort son maillot spécial carnaval pour fêter la nouvelle saison carnavalesque. Pour cette nouvelle édition, l'équipementier du club de Pro A (Kipsta) et le club maritime mettent en avant les chants du carnaval en faisant apparaître quelques paroles cultes sur le maillot. Le design du léopard et des parapluies viennent rappeler quelques symboles du carnaval. Un maillot haut en couleur.



Cette année encore les joueurs porteront des surnoms à la place de leur nom sur leur maillot. Ainsi Fernando Raposo s'appellera par exemple « The Wall ». Mathis Keita sera surnommé quant à lui « Matrix ». Les surnoms de chacun ont été choisi par leurs coéquipiers.



Entrée gratuite au Sportica

Le club organise les Matchs de Carnaval. Ces rencontres ont lieu durant la période carnavalesque permettent notamment à toutes les personnes déguisées de rentrer gratuitement aux deux rencontres (face à Dijon et contre Villeurbanne).