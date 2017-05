Paris-Levallois s'impose à Nanterre !

Nouvelle surprise en quart de finale aller des play-offs de Pro A. Paris-Levallois s'est imposé 88-85 à l'extérieur dans le derby face à Nanterre 92. Dans l'autre rencontre du jour, la logique a été respéctée : victoire 76-63 de Chalon contre Le Portel.









Le papier d'avant-match

Après les deux surprises d'hier soir avec les défaites de Strasbourg et Monaco, Châlon-sur-Saône ne doit pas tomber dans le piège. Les Châlonais accueillent Le Portel, une équipe promue mais pleine de surprises. C'est le match piège parfait pour cette formation de Châlon. En face se dressera une équipe qui a déjà réussi son championnat et qui voit ces Playoffs comme un bonus pour terminer de la meilleure des manières cette fin de saison. L'Elan partira malgré tout largement favori au vu des matchs réalisés durant la saison régulière. L'Elan a terminé deuxième avec 27 succès et 7 défaites, alors que les Portelois ont obtenu la 7e place grâce à 19 victoires et 15 défaites.



L'équipe coachée par Jean-Denys Choulet cette saison est bien plus stable et performante que l'année dernière. Certes, comme l'a souvent souligné le coach, l'édifice est fragile car un peu « court » au-delà de son trio de feu Moustapha Fall – Cameron Clark – John Roberson, respectivement n°2, 3 et 4 à l'évaluation.En plus, Chalon a été impitoyable avec l'ESSM cette saison, en l'emportant à deux reprises en championnat : +9 dans le Chaudron en décembre, +7 au Colisée mi-avril. Mais attention quand même à ces Portelois qui n'auront absolument rien à perdre. Jean-Denys Choulet se méfie énormément du promu. Il l'a confié sur Elan TV : " Il ne faut surtout pas croire qu'en jouant Le Portel au lieu de l'ASVEL, cela va être plus facile. Ce serait une grosse, grosse erreur. Même si on les a battus trois fois il faut être très respectueux de cette équipe et savoir que ce sera l'enfer là-bas !



Atteindre les Playoffs LNB pour sa toute première saison en Pro A et en disposant du 17e budget de la division constitue déjà un exploit retentissant. Le pari d'Eric Girard, avec son recrutement tardif et basé sur des joueurs de Pro B est plus que gagné ! Le coach de l'ESSM et son groupe ont aussi pu compter sur l'appui d'une salle, le Chaudron, qui porte souvent le 5 de l'ESSM très haut.









Nanterre-Paris: un derby pour une demi



Dans la deuxième rencontre de la soirée, la JSF Nanterre affronte son voisin Paris-Levallois. Les deux équipes vont se livrer un duel très serré dans un derby parisien qui s'annonce très disputé. Cette saison la JSF a terminé 3e de la Pro A avec 25 victoires et 9 défaites. Dans un sens contraire avec ses 20 succès et 14 défaites Paris-Levallois a fini 6e de la saison régulière.



Méfiance car les joueurs de Frédéric Fauthoux savent réaliser de belles prestations à l'extérieur cette saison. Rappelons qu'ils ont été les seuls à venir à bout de Monaco dans sa salle de Gaston-Medecin. Ce soir, c'est un derby qui attend les deux équipes. C'est bien simple cette saison en Pro A, une victoire pour chaque équipe à chaque fois à domicile. De quoi nous offrir une rencontre serrée et pleine de promesses.







Greg Zerbone