Nanterre valide sa 3e place

Nanterre s'est imposé à Pau-Orthez (73-71) après avoir comblé un retard de 10 points dans le dernier acte et s'est ainsi offert la troisième place de la saison régulière de Pro A, dimanche lors de l'avant-dernière journée. Le club des Hauts-de-Seine ne peut plus être rattrapé par Strasbourg (4e) puisqu'il bénéficie d'une victoire d'avance et du point-average particulier sur la SIG (+4). Il y aura donc un derby francilien lors des quarts de finale entre le Paris-Levallois (6e) et Nanterre qui bénéficiera, grâce à cette troisième place, de l'avantage du terrain.



Autre conséquence du succès du lauréat de la Coupe de France : l'ordre des places 4 et 5 est désormais figé puisque Strasbourg (4e) compte un succès d'avance sur Pau-Orthez (5e) et dispose du point-average particulier (+1) et que le P-L se situe à deux victoires de la cinquième place.



L'ultime journée déterminera les adversaires du leader Monaco et de Chalon-sur-Saône (2e) lors des play-offs. Villeurbanne (8e), champion en titre, est pour l'instant sur la trajectoire du club de la Principauté mais Le Portel, étonnant promu, peut encore récupérer le cadeau empoisonné.