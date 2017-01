Nancy recrute un meneur américain

Demond Mallet, 38 ans, s'est engagé avec Nancy jusqu'à la fin de la saison. Arrivé en Europe en 2001, Mallet (1,88 m) pourrait découvrir samedi à Villeurbanne son 6e championnat continental après avoir évolué en Allemagne, Espagne, Turquie, Israël et Belgique, participant six fois à l'Euroligue et autant de fois à l'Eurocoupe. En Espagne, le remplaçant de l'Américain Thaddeus McFadden, parti en Grèce en décembre, tournait l'an passé à Badalone à 9,5 points, 1,5 passe décisive et 0,9 rebond en 20 minutes de jeu.



Le SLUC, qui cherche encore un renfort intérieur alors qu'il occupe la dernière place après 15 journées, peut encore recruter un joueur jusqu'à la fin de saison après avoir déjà fait signer 15 contrats pro.