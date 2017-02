Monaco surfe sur la vague du succès

Vainqueur de la Leaders Cup, Monaco gagne, à domicile, contre Le Mans (88-77) pour consolider son fauteuil de leader lors de la 20e journée de Pro A.

Monaco conserve trois longueurs d'avance sur Chalon-sur-Saône, vainqueur à Limoges (82-70) et seul deuxième en attendant la prestation de Pau-Orthez à Villeurbanne dimanche. Nanterre est revenu provisoirement à hauteur de Pau à la troisième place grâce à son succès contre le Portel (76-66) obtenu dans le partage (9 joueurs ont marqué).



Strasbourg a bien digéré son élimination en Ligue des champions et s'est remis dans le bon wagon grâce à son succès contre Gravelines (72-64), l'un des autres candidats aux play-offs qui espère attirer son entraîneur Vincent Collet. Le sélectionneur de l'équipe de France doit dire très prochainement s'il reste au non en Alsace.



Dans la course au maintien, Cholet et Antibes ont signé un précieux succès, respectivement contre Dijon (72-71) et à Orléans (87-78).



Résultats

Vendredi

Hyères-Toulon - Châlons-Reims 71 - 90

Samedi

Monaco - Le Mans 88 - 77

Cholet - Dijon 72 - 71

Limoges - Chalon-sur-Saône 70 - 82

Nanterre - Le Portel 76 - 66

Orléans - Antibes 78 - 87

Strasbourg - Gravelines 72 - 64

Dimanche

(18h30) Villeurbanne - Pau-Orthez

Lndi

(20h30) Nancy - Paris-Levallois