Monaco-Lyon-Villeurbanne et Strasbourg-Pau-Orthez à 20h30

Suite et fin des quarts de finale des Playoffs de la Pro A ce vendredi. Les joueurs de Monaco retrouvent l'ASVEL pour le troisième et dernier match de la série. Pour le moment, les deux équipes sont à égalité et comptent une victoire partout. Même scénario dans le deuxième match entre Strasbourg et Pau. Coup d'envoi à 20h30.









L'AS Monaco peut se sortir du piège Villeurbannais ce soir dans sa salle Gaston Médecin. Après avoir perdu le premier match mardi soir, contre l'ASVEL, les Monégasques étaient dos au mur avant de se déplacer dans le Rhône. Finalement les hommes de Mitrovic ont fait le travail et se sont offert un dernier match décisif à domicile. Ils partiront favoris et on imagine mal le troisième de la dernière Champions League s'incliner une deuxième fois dans sa salle.



Les Monégasques auront à coeur d'éliminer l'ASVEL afin de pouvoir accéder aux demi-finales. Pour cela, ils auront besoin de leur duo de meneur Bosno-Américain, Dee Bost-Zack Wright. Les deux hommes sont les leaders de la Roca team. Une victoire et Monaco pourrait aller au bout dans ces Playoffs. Rappelez-vous que l'année dernière, ils étaient tombés sur une magnifique équipe de l'ASVEL en finale qui avait créé la surprise.



Cette saison, ils ont pris leur revanche notamment lors de la finale de la Leaders Cup du côté de Disney Land Paris. Côté lyonnais, l'homme à surveiller sera le petit meneur Casper Ware ainsi que le meilleur rebondeur Daryl Watkins. Les deux hommes devront être très bons afin de porter leur équipe à la victoire.









La SIG a des ambitions



La deuxième rencontre verra se mesurer l'Elan Béarnais à la SIG de Strasbourg. Les joueurs de Vincent Collet se sont faits surprendre à domicile lors du premier match des Playoffs. Au cours de la deuxième rencontre, ils ont rencontré des difficultés mais se sont bien rattrapés et s'offrent un troisième et dernier match décisif à la maison. Favori de la rencontre, les Alsaciens se doivent de gagner ce match pour continuer leur chemin en Playoffs.



Du côté de l'Elan, il faudra s'inspirer de la première rencontre où les coéquipiers du MVP de la saison, DJ Cooper avait réalisé un très bon match mettant les Strasbourgeois en grande difficulté. Côté marqueur, Pau s'appuiera sur John Cox avec ses 22 points. La SIG de son côté pourra compter sur AJ Slaughter et ses 25 unités. Un match qui s'annonce donc très offensif.







Greg Zerbone