Monaco enfonce Pau-Orthez





Solide leader, Monaco s'impose sur le parquet de Pau-Orthez (85-73), qui enregistre sa troisième défaite en quatre matches et chute à la 5e place du classement, dimanche lors de la 28e journée de Pro A.



La "Roca Team" a pu compter sur son meilleur marqueur, le meneur de jeu américain Dee Bost, auteur de 20 points, pour infliger aux Béarnais une 2e défaite à domicile de suite. Malgré le retour de l'expérimenté international français Yannick Bokolo, et les 17 passes décisives de l'intenable meneur DJ Cooper, Pau était encore trop handicapé par les blessures (Okobo, Robinson, Lewis, Chikoko) pour espérer infliger leur quatrième défaite de la saison aux joueurs de la Principauté. Troisièmes avant ce match, les Béarnais chutent à la 5e place du classement, à égalité de victoires avec Strasbourg et Nanterre.



Résultats

Vendredi

Antibes - Châlons-Reims 82 - 69

Samedi

Limoges - Le Mans 79 - 68

Chalon-sur-Saône - Le Portel 83 - 76

Gravelines - Nancy 72 - 83

Villeurbanne - Dijon 74 - 73

Orléans - Nanterre 86 - 92

Paris-Levallois - Hyères-Toulon 88 - 84

Strasbourg - Cholet 85 - 68

Dimanche

Pau-Orthez - Monaco 73 - 85