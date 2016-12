Monaco conforte sa première place

Monaco, mené de 11 points à la pause, parvient à battre Pau-Orthez (77-64) lors de la 14e journée de Pro A. Les Monégasques confortent leur première place.

























Le leader Monaco remporte l'affiche de la journée face à Pau-Orthez 77 à 64. Les Monégasques sont parvenus à contenir les Palois pour la première fois de la saison sous les 70 points. L'Elan Chalon s'accroche grâce à sa victoire sur Strasbourg (81-74), et décroche ainsi son sésame pour la Leaders Cup.



Pendant ce temps, Le Portel a créé l'exploit au Paris-Levallois (62-47). En bas de tableau, Dijon a corrigé Cholet (93-53) et a mis fin à une mauvaise série de six défaites de suite, tandis que la lanterne rouge Nancy s'est redonnée une chance de croire au maintien en battant Orléans (72-65).



Résultats

Mercredi

Antibes - Limoges 78 - 73

Jeudi

Villeurbanne - Le Mans 64 - 73

Vendredi

Monaco - Pau-Orthez 77 - 64

Nancy - Orléans 72 - 65

Châlons-Reims - Hyères-Toulon 80 - 75

Dijon - Cholet 93 - 53

Paris-Levallois - Le Portel 47 - 62

Chalon-sur-Saône - Strasbourg 81 - 74

Samedi: Gravelines - Nanterre