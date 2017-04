Monaco aux portes de son destin face à l'ASVEL

Samedi soir à 19 h la Roca Team accueille l'ASVEL pour une rencontre comptant pour la 26e journée de Pro A. Les hommes de JD Jackson doivent réaliser un grand match s'ils veulent exister face à une formation monégasque en très grande forme.

Actuellement leader du championnat de France de basket, Monaco est impressionnant et n'a connu la défaite qu'à une seule reprise cette saison à domicile. Une défaite qui remonte au 4 décembre 2016 face au Paris-Levallois. Pour le reste, la Roca Team est solide leader de la Pro A avec ses 22 victoires ainsi que 88% de matchs remportés. Tout va bien sur le Rocher cette saison pour les hommes de Mitrovic. En grande forme ils se sont récemment qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Champions.



Samedi, ils reçoivent une formation de Villeurbanne qui doute en championnat. Eliminée en quart de finale de Champions League par l'Iberostar Ténérife, la Green Team doit désormais se concentrer sur le championnat.



Justement les partenaires de Walter Hodge ou encore Charles Kahudi sont champions de France en titre. Un trophée qu'ils ne sont pas sûres de pouvoir défendre car pour le moment les Lyonnais ne sont pas assurés d'aller en play-off.





ASVEL: Une saison sans certitude



La saison de l'ASVEL se rapproche des montagnes russes. Avec un bilan de 13 victoires pour 12 défaites, JD Jackson et ses hommes font le yoyo depuis le début de la saison. La dernier match entre l'ASVEL et Monaco remonte à Noël dernier. Les deux 5 s'étaient alors retrouvés en finale de la Leaders cup. Les joueurs de la Principauté l'avaient emporté.



Samedi soir, Monaco peut se permettre un faux pas, tout le contraire pour Villeurbanne qui pourra compter sur le retour de David Andersen, Casper Ware et Livio Jean-Charles.



Programme de la 26e journée:

Hyères-Toulon - Antibes

Orléans - Cholet

Pau - Le Portel

Châlon sur Saône - Châlon Reims

Gravelines - Le Mans

Limoges - Nancy

Nanterre - Dijon

Strasbourg - Paris-Levallois

Monaco - Villeurbanne



Greg Zerbone