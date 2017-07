Le Portel clôt son recrutement

L'arrière américain Robert Wilson Golden III (25 ans), dit Trae Golden, a signé pour un an à l'ESSM Le Portel. Trae Golden évoluait la saison dernière en deuxième division italienne, à Pallacanestro Chieti. Sorti des universités de Tennessee et Georgia Tech, non drafté en NBA, Trae Golden est passé très brièvement par le championnat finlandais et surtout par le championnat chypriote à Nicosie avec qui il joua la FIBA Europe Cup.



Le Portel, septième de la saison régulière l'an dernier en Pro A, alors que le club était promu, a également annoncé clore son recrutement avec cette arrivée.