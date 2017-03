La bonne opération de Châlons-Reims

Châlons-Reims a signé un succès précieux dans l'optique du maintien en Pro A en renversant Le Portel (77-68), vendredi à domicile lors de 24e journée.



Les Portelois, qui menaient de quatre points (54-58) à dix minutes de la fin, ont encaissé un 15-0 (69-58). Les Nordistes n'ont pas pu recoller au score et ont raté une belle occasion de revenir provisoirement à hauteur de Villeurbanne à la huitième place au classement.



Avec ce neuvième succès, Châlons-Reims prend temporairement seul la treizième place et compte trois longueurs d'avance sur les relégables Nancy et Orléans.



Dans le même temps, Dijon lui a emboîté le pas en décrochant aussi une neuvième victoire au dépens d'Antibes (61-52), une autre équipe à la lutte pour le maintien.