L'ASVEL ne doit pas laisser passer sa chance

Ce soir à 20h30, l'ASVEL reçoit la SIG de Strasbourg sur le parquet de l'Astroballe. Ce match est capital dans la course à la finale des Playoffs, car les Lyonnais mènent la série 2-1. Une victoire et il serait qualifié pour la grande finale.

Match capital pour les deux équipes ce soir du côté de l'Astroballe avec l'ASVEL qui rencontre la SIG de Strasbourg. Les Villeurbannais sont en forme mais connaissent un problème depuis le début de ces Playoffs.



En effet, ils n'ont pour le moment pas gagné de matchs à domicile. Leurs 4 succès ont tous été acquis à l'extérieur face à Monaco et Strasbourg. Ce soir ils reçoivent et seraient bien inspirés de ne pas perdre cette rencontre et devoir jouer un dernier match dans un Rhénus plein à craquer. Côté Strasbourgeois, la donne est simple, il faut gagner pour se qualifier.



A commencer par ce soir où les hommes de Vincent Collet vont tenter de réaliser la même performance qu'il y a deux jours où ils avaient battu leur adversaire. La SIG est dos au mur et pourra mettre la pression sur une Green Team beaucoup plus forte à l'extérieur. Pour les Rhodaniens, ce match est un véritable défi pour aller défendre son titre en finale face à Chalon ou Paris-Levallois dans quelques jours.



Côté Alsacien, le coach Vincent Collet est surpris par le nombre de victoires à l'extérieur comme il l'a dit en conférence de presse après le match 3: "C'est quand même bizarre de voir autant de victoires à l'extérieur dans ces Playoffs. D'autant plus que comme ce soir, les ambiances sont assez énormes. Après, je dois avouer qu'à 12-2 pour eux au début, j'ai eu peur que mon équipe ne soit pas au rendez-vous Mais je trouve que l'on a été globalement plus intelligent que sur les deux premiers matchs. Pour nous, rien n'a changé, le match de mardi reste fatal. Et il faudra avoir la même attitude pour essayer de refaire pareil".



Une équipe qui croit dure comme fer à un retour. Pour l'ASVEL il faudra reprendre l'opération commando et tenter de rejoindre une nouvelle finale.







Greg Zerbone