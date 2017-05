L'ASVEL joue au coupeur de têtes

Après avoir éliminé Monaco au premier tour, Lyon-Villeurbanne crée une nouvelle surprise en s'imposant 74-72 au Rhenus, la salle de la SIG de Strasbourg, en demi-finale aller de Pro A !

















Le papier d'avant-match

Strasbourg va tenter de battre et mener 1-0 l'équipe de l'ASVEL ce soir dans sa salle du Rhénus. Les joueurs de Vincent Collet ont disposé en quart de finale de l'Elan Béarnais avec une série remportée au finale 2-1.



La SIG a perdu son premier match à la maison, mais s'est finalement imposé sur les deux matchs suivants. Les Alsaciens partent donc favoris face à la Green team de Villeurbanne et ses stars. Côté lyonnais, justement, l'exploit a été réalisé face à l'AS Monaco. Donné perdant, les joueurs de JD Jackson ont réussi à s'imposer sur les deux matchs à l'extérieur face au grandissime favori de la compétition.



L'ASVEL a donc souffert mais grâce à Casper Ware et notamment Charles Kahudi, les Rhodaniens se sont imposés face à une équipe monégasque troisième de la dernière Champions League.



Côté Strasbourg, l'élimination de Monaco est un bonus et pourrait permettre aux hommes de Vincent Collet de devenir champion de France. L'ASVEL a sorti le cador de la compétition et reste en course pour conserver son titre.



Ce soir, les coéquipiers de Paul Lacombe pourront compter sur leur public et un statut de favori afin de sortir une grosse partie face à un outsider sérieux. Attention car les joueurs de l'ASVEL sont plus à l'aise hors de leurs bases comme ils l'ont confirmé récemment.



Vincent Collet et les Strasbourgeois s'attendent donc à un très gros combat ce soir dans leur salle du Rhénus.