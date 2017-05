L'Asvel élimine Monaco

Dès les quarts de finale, le favori est éliminé ! L'Asvel, champion de France en titre mais seulement 8e de la saison régulière, a éliminé Monaco en gagnant le match d'appui (74-71), alors que dans le même temps Strasbourg a éliminé Pau en remportant la belle 72-68.

Comme l'année dernière l'équipe monégasque, archi-dominante en saison régulière, voit ainsi ses ambitions de titre balayées par le club de Tony Parker.



Le champion en titre avait remporté la première manche sur le Rocher 102-92 avant de s'incliner à domicile 66-71. Porté par son pivot Darryl Watkins (20 points et 12 rebonds), l'Asvel a réussi l'exploit de s'imposer une nouvelle fois sur le parquet de Monaco, déjouant ainsi tous les pronostics.



En reprenant un avantage d'un point à une minute de la fin, alors que Villeurbanne comptait dix points d'avance quelques minutes auparavant, Monaco pensait avoir pourtant fait le plus dur. Mais c'était sans compter le sang-froid de Charles Kahudi aux lancers-francs. L'ailier tricolore n'a pas tremblé pour donner trois points d'avance au champion en titre, forçant ainsi les Monégasques à tenter un tir à 3 points compliqué.



Jeudi, Paris-Levallois et Chalon-sur-Saône se sont qualifiés pour les demies en remportant leur quart de finale retour, respectivement face à Nanterre (77-71) et Le Portel (88-74).



En demi-finale, les deux vainqueurs du soir seront opposés l'un à l'autre pour un remake de la finale de l'an dernier, alors que l'autre demie opposera Chalon-sur-Saône au Paris-Levallois.