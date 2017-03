Gravelines: Julien Mahé entraîneur la saison prochaine

Julien Mahé, actuellement assistant coach de Christian Monschau, sera l'entraîneur principal de Gravelines la saison prochaine "pour une durée d'un an", a annoncé mardi le club nordiste. En quatre ans avec le BCM, le jeune coach breton également passé par Dijon, a décroché le doublé champion de France espoirs et coupe de France en 2014, ainsi que le Trophée du futur en 2014 et en 2015.



Le contrat de Monschau, au club depuis 2008, arrive à échéance en fin de saison et Gravelines a essayé sans réussite de le remplacer par Gravelines le sélectionneur des Bleus Vincent Collet qui a finalement choisi de continuer avec Strasbourg pour une durée de trois ans.