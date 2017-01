Gravelines dans la course pour la Leaders Cup

Gravelines s'est offert le scalp de Nanterre (91-81) et reste dans la course à la Leaders Cup (17-19 février à Disneyland Paris), samedi en match en retard de la 14e journée du Top 14. Nanterre perd néanmoins une occasion de réduire l'écart la séparant de Chalon-sur-Saône, deuxième avec deux victoires d'avance, et n'est désormais plus seule à la troisième place puisque Pau-Orthez dispose du même bilan (10 victoires-5 défaites).



Ce huitième succès cette saison permet au club nordiste de retrouver un bilan positif (8 victoires-7 défaites), le même que celui du Mans, du Paris-Levallois, de Villeurbanne et de Strasbourg, classés de 5 à la 8e place avant cette rencontre.