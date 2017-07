David Michineau à Cholet

Le meneur David Michineau (23 ans, 1,91 m), drafté en NBA en 2016 mais revenu évoluer à Hyères-Toulon, s'est engagé avec Cholet pour une saison. Sous les couleurs varoises, il a joué 34 matches la saison passée et atteint 9,8 points, 2,9 passes décisives et 2,3 rebonds pour 23 minutes de moyenne par match.



En juin 2016, il avait été drafté par les New Orleans Pelicans au 2e tour pour être immédiatement transféré aux Los Angeles Clippers qui ne l'ont pas gardé.