Chalon - Strasbourg en direct

Ce soir à 20h30 Chalon affronte Strasbourg pour le match 5 des Playoffs. Le vainqueur sera sacré champion de France de Pro A à la fin du match. Chalon partira légèrement favori surtout à domicile.





C'est un match 5 sous tension qui s'annonce au Colisée ce soir. Une rivalité naissante et un public en feu dans une arène digne des gladiateurs. L'Elan et la SIG sont à égalité deux victoires partout. Chacune d'entre elle s'est imposée une fois à domicile et une fois à l'extérieur.



Comme l'an passé, la saison va se jouer sur un match 5 qui sent la poudre. D'un côté, les Bourguignons, entraînés par Jean-Denys Choulet qui visent un deuxième titre de champion de France après le sacre historique en 2012 et le triplé Championnat/Coupe/Leaders Cup. Une saison qui serait tout bonnement historique pour les joueurs de l'Elan.



En face se dresse des Alsaciens maudits du basket français avec un enchainement de défaites lors des finales avec 4 matchs finals perdues consécutivement face à Nanterre en 2013, Limoges 2014 et 2015 et l4ASVEL Villeurbanne en 2016. Des résultas qui agacent fortement le coach de la SIG et entraîneur de l'Equipe de France, Vincent Collet:"On a perdu quatre finales, j'ai compris. Je vous l'ai déjà dit, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Le passé ne sert à rien", comme il l'a dit aux journalistes.



La finale a déjà commencé en dehors du terrain, le coach chalonnais ouvrant dès la fin du match 4 les hostilités, et mettant la pression sur le corps arbitral:"On savait que Matt Howard (ailier fort de la SIG) allait faire du Howard, c'est comme ça. Ce n'est pas ma conception du basket. Il ne lui manque plus que la hache et il pourra aller débiter des sapins, les Vosges ne sont pas loin...", a-t-il ainsi lancé après la défaite à Strasbourg (84-78). Une attaque à laquelle son homologue adverse n'a pas tardé à répondre:"Victimisation, provocation... On connaît. Si lui est un bûcheron, que dire d'Ekene Ibekwe!", en référence au

pivot chalonnais, au style de jeu tout aussi rugueux.





Quel état pour Ntilikina ?



Pour éviter la maudite passe de cinq, Strasbourg espère compter dans ses rangs sa jeune

pépite Frank Ntilikina. Tout juste revenu des Etas-Unis ou il a obtenu la 8e place de la draft, le joueur est parti depuis mardi soir et devrait bel et bien répondre présent au Colisée dans quelques heures.



Au cours d'un entretien à l'AFP réalisé jeudi à New York, Ntilikina s'est montré très serein face à une telle pression sur les épaules: "Franchement, ça va. J'ai

l'aide de ma famille qui est ici. Je prends juste les choses étape par étape.

Je profite de la Draft. Je vois comment ça va se passer et en même temps, je reste aussi concentré

sur le plan de jeu qu'on va mettre en place pour le match de Chalon", a-t-il

confié. Il sera également épaulé par le trio américain de la SIG, Slaughter - Walker - Travis ainsi que ses coéquipiers français Lacombe - Leloup.



En face, Jean-Denys Choulet pourra compter sur son trident magique composé de

Moustapha Fall et des Américains John Roberson et Cameron Clark. Joueur également à surveiller avec jeremy Nzeulie qui depuis deux matchs est dans une très grande forme. La mission s'annonce compliquée pour la SIG car cette saison Chalon n'a jamais perdu deux fois d'affilé dans son Colisée.



JOUR DE FINALE

L'EPILOGUE - 20h30



ELAN vs SIG



4500 gladiateurs chalonnais attendus au Colisée pour remporter ce titre sur notre parquet ! pic.twitter.com/7AbK2jdQhM — Elan Chalon (@ELANCHALON) 23 juin 2017





GZ