Chalon remporte la pemière manche

L'Elan Chalon a dominé la première manche de la finale de Pro A face à Strasbourg (89-75), mardi soir à domicile. La finale en trois manches gagnantes. La deuxième aura lieu jeudi.













Grand artisan du succès de l'@ELANCHALON @sirlance03 est logiquement élu MVP de cet Épisode 1 des #FinalesLNB avec notamment un 7/12 à 3pts💪 pic.twitter.com/tQ3X4mGdPB — LNB (@LNBofficiel) 13 juin 2017





Le papier d'avant-match

Enfin la bonne année pour Strasbourg ? Après quatre échecs consécutifs en finale des play-offs de Pro A, la SIG se retrouve une nouvelle fois à une marche d'un deuxième titre de champion de France dans son histoire. Cette fois-ci, il faudra passer l'obstacle chalonnais.



Depuis 2013, le titre de ProA se joue sur une série au meilleur des cinq matchs. Et les Strasbourgeois ont toujours atteint la finale, avec "l'avantage" du terrain après des saisons régulières. Avec Vincent Collet sur le banc strasbourgeois depuis 2011 la SIG n'a connu que la frustration de regarder depuis le terrain la remise du trophée à l'équipe adverse: Nanterre en 2013, Limoges en 2014 et 2015 et contre Villeurbanne en 2016, la plus cruelle désillusion.



Mais c'est peut être l'année ou jamais pour les Alsaciens, car malgré une saison qui avait très mal commencé du côté du Rhénus: quatre défaites en cinq matches, un entraîneur finlandais Henrik Dettmann remercié et l'appel au retour de Vincent Collet, non reconduit après la finale 2016, aujourd'hui la SIG a retrouvé des couleurs et va tout donner pour décrocher une nouvelle Pro A. L'équipe a changé à l'image du jeune Frank Ntilikina qui devrait rejoindre la NBA prochainement et l'équipe est en très grande forme.





Chalon avec l'avantage du terrain





Une façon de laisser le rôle de favoris aux joueurs de la SIG, dont la profondeur de banc pourrait s'avérer décisive dans la quête du titre. A y regarder de plus près, Chalon-sur-Saône semble marcher sur l'eau ces dernières semaines. Ils ont enchaîné 14 victoires de rang en Pro A. Comme l'indique Jean-Denys Choulet, Chalon est outsider mais a une carte à jouer:" Dans cette finale, on est outsider. En face c'est une belle équipe et depuis le retour de Vincent Collet, la machine est repartie.



Le coach bourguignon dispose dans son effectif d'un trident magique avec le pivot français

Moustapha Fall, l'ailier fort américain Cameron Clark et le meneur américain John Roberson, qui a permis de traverser les play-offs en totale maîtrise. La défaite en finale de la Coupe Fiba, le quatrième échelon continental, contre Nanterre a marqué un coup d'arrêt pour les Bourguignons, mais a aussi "remobilisé" l'effectif chalonnais, estime Fall auprès de l'AFP:

"On n'a plus qu'un seul objectif: c'est le titre".



Avec un avantage important: le terrain. Les Chalonnais n'ont perdu que deux matches dans leur bouillant Colisée cette saison alors que Strasbourg a laissé trois matches dans son Rhénus, rien que lors des play-offs. Chalon, qui recevra les deux premières manches et l'éventuel match décisif, aura à l'esprit les deux quarts de finale serrés perdus contre les Alsaciens

en 2014 et 2015. Les compteurs seront remis à zéro à partir de mardi, avec des effectifs changés. Pour une nouvelle page de l'histoire du basket français.